Не может ходить и не чувствует правую сторону лица: что происходит с госпитализированным Ливановым

Актер Василий Ливанов вновь оказался в больнице. Сайт Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT узнал, что ему диагностировали анемию.

89-летнего Ливанова поместили в стационар. Он находится в состоянии средней тяжести. По данным источника, актер не может самостоятельно передвигаться, и у него парализована правая часть лица.

Врачи уже замечали у Василия Борисовича признаки анемии. В 2021 году у него выявили снижение уровня железа.

SHOT сообщил, что решение о госпитализации актера принял сотрудник патронажной службы. Он пришел на осмотр и отметил бледность Ливанова. Кроме того, артист жаловался на боль в ноге. В итоге вызвали бригаду скорой помощи и доставили пациента в клинику.

Напомним, что в начале октября 2024 года Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. Лечение длилось две недели, а после выписки актер продолжил восстанавливаться дома под присмотром жены.

Ранее Илью Носкова и Максима Литовченко госпитализировали с пневмонией.