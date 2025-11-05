«Все успокаивают»: Таисия Повалий скучает по дому, несмотря на покупку жилья в России

Одна из подруг певицы Таисии Повалий сообщила, что исполнительница скучает по родному дому, несмотря на покупку жилья в России. Соответствующую информацию привел Telegram-канал «Свита Короля».

Он написал со ссылкой на источник: «Как бы ее хорошо здесь не принимали, все равно она скучает по родным местам. Все-таки большую часть жизни она там прожила. Таю все успокаивают, говорят, что нужно немного подождать еще, и она сможет вернуть жилье свое, пожить там».

По мнению собеседницы, Повалий уже не верит в такую возможность.

Ранее сообщалось, что переехавшая из Украины певица купила дом в Подмосковье. Долгое время Повалий жила с матерью в съемной квартире на 13 этаже. Жилье арендовали с 2006 по 2013 годы, но со временем пожилой женщине стало некомфортно и тяжело подниматься на этаж. Артистка говорила: для мамы переезд в частный дом стало спасением.

Известно также, что несмотря на украинское гражданство, Повалий всегда любила Россию и поддержала СВО. На родине ее лишили всех госнаград.