Переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий купила дом в Подмосковье

Певица Таисия Повалий, которая переехала из Украины в Россию, купила дом в Подмосковье. По ее признанию, долгое время она жила в квартире, но сейчас ее маме тяжело каждый раз подниматься на 13-й этаж. Об этом сообщает газета Metro.

Повалий рассказала, что недвижимости в Москве у нее не было. Квартиру на Проспекте Мира она арендовала с 2006 по 2023 годы, но ее не отпускала мысль о приобретении собственного жилья. Толчком к покупке послужило состояние мамы — пенсионерке сейчас намного площе жить в частном доме.

«Мы почти всю жизнь прожили в частном доме. Да и мама моя родом из деревни, тоже привыкла к земле – это наше место силы. А в квартире, которую мы снимали на 13-м этаже, ей было некомфортно и тяжело. Поэтому и решила купить дом – тут легко дышится, много деревьев и света. Для мамочки это – спасение», - рассказала Таисия Повалий.

Отметим, что, несмотря на гражданство Украины, певица всегда любила Россию. После начала СВО она поддержала страну, в которой стала известной, после чего на родине ее лишили всех государственных наград.

Ранее Таисия Повалий рассказала, что ей грозила смерть на Украине из-за гражданской позиции.