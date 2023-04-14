«Все уродливо»: Ирина Аллегрова показала ремонт на кухне и опозорилась

В программе «Идеальный ремонт» на Первом канале обновили квартиру певицы Ирины Аллегровой, но поклонники не оценили полученный результат. Кадры из жилища расстроили многих фанатов творчества королевы эстрады.

Новый ремонт не принес каких-то уникальных или оригинальных решений, квартира получилась совсем обычной, как у всех. Сама Ирина не была многословна и коротко поблагодарила экспертов.

Но зрители не стеснялись в своих высказываниях.

«Очень упрощенный интерьер без изюминки. Нет оригинальных решений. Нет индивидуальности», «Так все уродливо, а кухня неуютная, как в гараже», – возмутились зрители.

Подчеркивается, что знаменитость обратила внимание на безвкусную кухню. Сообщается, что артистка обожает готовить с дочкой Лалой, которая живет вместе с ней.

Ранее мы писали о том, как поклонники назвали ванную в доме Наташи Королевой и Тарзана «сараем». Муж артистки, стриптизер, а ныне художник показал, как выглядит их ванная. Возлюбленный знаменитости сделал фото в этой комнате. Он демонстрировал свою точеную фигуру и крепкие мышцы, но совершенно забыл о заднем фоне.

Подписчики обратили внимание не на тело артиста, а на то, какой бардак был в санузле. Пользователи Сети написали, что подобная обстановка больше напоминает туалет в дешевых отелях, а антисанитарией веет даже через экран.