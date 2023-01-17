Все улицы подмел: стилист Сергей Зверев гуляет по заснеженной Москве в шубе с подолом

Король гламура Сергей Зверев старается поддерживать свой громкий статус даже в зимнее время года. Недавно в Сети появилось видео, на котором 59-летний стилист гуляет по заснеженной Москве в роскошной шубе с длинным подолом и в шапке невероятных размеров.

Мужчина выбрал теплый и одновременно стильный комплект – меховую шапку и длинную шубу. На кадрах он шел с гордым видом под свой трек «Я – суперзвезда». Сергей смотрелся великолепно, но рядом с ним никого не было. Некоторые пользователи Сети предположили, что он заранее разогнал публику, чтобы не наступили на его наряд.