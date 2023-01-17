Все улицы подмел: стилист Сергей Зверев гуляет по заснеженной Москве в шубе с подолом
Стилист Сергей Зверев в роскошной длинной шубе подметает заснеженные улицы Москвы.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Король гламура Сергей Зверев старается поддерживать свой громкий статус даже в зимнее время года. Недавно в Сети появилось видео, на котором 59-летний стилист гуляет по заснеженной Москве в роскошной шубе с длинным подолом и в шапке невероятных размеров.
Мужчина выбрал теплый и одновременно стильный комплект – меховую шапку и длинную шубу. На кадрах он шел с гордым видом под свой трек «Я – суперзвезда». Сергей смотрелся великолепно, но рядом с ним никого не было. Некоторые пользователи Сети предположили, что он заранее разогнал публику, чтобы не наступили на его наряд.
Telegram-канал «Звездная пыль»
«Шикарный», «Сам себе на уме», «Красава», «А улица то пустая, народ разогнал», «Величественная дама», – пишут в комментариях.
Зверев не реагирует на негативные высказывания и продолжает жить так, как он хочет. Звезда не всегда носит корону и роскошные наряды. Его редко, но можно встретить даже в спортивном костюме. Если стилисту необходимо выйти в свет, то он заранее готовится к мероприятию и не остается незамеченным.
Ранее мы писали о том, что Сергей Зверев озвучил имя любимой женщины. Мужчина открыто признался в любви к знаменитой эстрадной певице и даже намекнул, что хотел бы завести с ней детей!