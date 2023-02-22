«Все уходит проблематично»: 45-летняя Ольга Орлова впервые показала фигуру после родов
45-летняя певица Ольга Орлова впервые показала фигуру после родов.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
6 февраля певица Ольга Орлова стала мамой во второй раз. У телеведущей родилась дочь, которой дали имя Анна. После появления ребенка на свет артистка недолго чувствовала недомогание, так как перенесла кесарево сечение, но сейчас она уже начала восстанавливаться.
45-летняя Орлова в личном блоге рассказала, что стремительно сбрасывает вес. Ей уже удалось похудеть после родов на 11 килограммов, но на этом она останавливаться не намерена. Ольга планирует в ближайшее время вернуться к прежней фигуре и приступить к работе. Сегодня ведущая «Дома-2» впервые показала свое тело и практически полное отсутствие живота.
«Я, конечно, в бандаже по грудь, но тем не менее, картина уже вырисовывается. Думала, будет хуже, скажу честно. А так, жить можно. Конечно, после кесарево все уходит гораздо проблематично. Но ничего, попробуем справиться и без спорта», - поделилась с поклонниками артистка.
Сторис Ольги Орловой
Фото: Instagram* (Деятельность компании Meta Platforms Inc на территории РФ запрещена)
К слову, показывать голый живот Ольга не стала, несмотря на то, что и во время беременности и сейчас у нее много хейтеров, утверждающих, что ее положение было ненастоящим. По словам недоброжелателей, Орлова с самого начала обратилась к суррогатной маме, и именно она рожала ребенка, в то время как телеведущая носила лишь накладной живот.
На защиту Ольги вставали многие известные артисты и ее друзья. В частности, ее поддерживал отец Жанны Фриске. Он обращался к злопыхателям певицы и требовал, чтобы они перестали нападать на бедную ведущую, ведь она действительно сама вынашивала и рожала дочь.