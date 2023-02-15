«Она, бедная, так ждала»: отец Жанны Фриске выступил с заявлением после рождения дочери Ольги Орловой

На днях певица Ольга Орлова родила дочь, которую назвала Анной. На протяжении всей беременности на телеведущую нападали хейтеры, которые заявляли, что у нее ненастоящий живот, и на самом деле ребенка вынашивает суррогатная мать. После появления на свет малышки эти слухи должны были прекратиться, но звезда «Дома-2» говорит, что до сих пор есть люди, которые не верят ей и обвиняют в притворстве.

В социальной сети Ольга пообещала позже показать фото своего живота, чтобы все недоброжелатели, наконец, замолчали. А пока она продолжает получать сообщения и о том, что фото из роддома были постановочные, и что Аня похожа на куклу, и многие другие гадости. Заступиться за Орлову решил отец Жанны Фриске. Напомним, что певица является крестной мамой сына певицы.

Владимир Борисович обозвал всех хейтеров Ольги и сказал, что их домыслы не имеют никакого смысла, ведь Орлова действительно рожала сама. По его признанию, она сильно ждала встречи с дочерью.

«Оля мне написала сообщение через полчаса после того, как родила. Девочка очень долго ждала этого. Разные гадости ей пишут. Она, бедная, так ждала, так боялась, чтобы не сглазили, чтобы все прошло гладко. Пишут, что через кого-то родила… Такие гадости!» - сообщил отец Фриске Телеграм-каналу «Звездач».

Ранее Ольга Орлова рассказала, когда покажет лицо новорожденной дочери.