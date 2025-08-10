«Все трудности однозначно стоят того»: Александра Трусова поделилась первыми кадрами с сыном

«Передать ощущения словами невозможно, поэтому скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни», — отмечает Александра.

Чемпионка России подчеркнула, что никакая боль не сравнится с ощущением, когда берешь малыша на руки.

«Привести в этот мир нового человека не так просто, но, как кажется, все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — пояснила молодая мама.

В конце Александра поблагодарила медиков, с которыми ее роды прошли комфортно и спокойно. Также она добавила, что с нетерпением ждет начала новой главы в ее жизни и надеется на помощь мужа.

«Рядом со мной будет Макар, а с ним мне ничего не страшно», — призналась Трусова.

