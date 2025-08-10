«Все трудности однозначно стоят того»: Александра Трусова поделилась первыми кадрами с сыном
21-летняя фигуристка Александра Трусова поделилась фотографиями из роддома. Девушка выложила в свой Telegram-канал первый пост «в статусе мамы».
6 августа Александра Трусова и Макар Игнатов стали родителями. Радостную новость поклонники узнали от спортсменки в ее социальных сетях. Вечером того же дня Александра написала одно слово: «Родила!»
Теперь же фигуристка решила разделить с подписчиками одни из самых дорогих кадров в ее жизни. Девушка опубликовала фотографии из роддома вместе с первенцем. На снимках видно, как супруг Трусовой поддерживает ее и не может отвести глаз от сына, заснувшего на руках матери.
«Передать ощущения словами невозможно, поэтому скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни», — отмечает Александра.
Чемпионка России подчеркнула, что никакая боль не сравнится с ощущением, когда берешь малыша на руки.
«Привести в этот мир нового человека не так просто, но, как кажется, все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — пояснила молодая мама.
В конце Александра поблагодарила медиков, с которыми ее роды прошли комфортно и спокойно. Также она добавила, что с нетерпением ждет начала новой главы в ее жизни и надеется на помощь мужа.
«Рядом со мной будет Макар, а с ним мне ничего не страшно», — призналась Трусова.
