Мужа рядом не было: Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии после скандала в семье

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери в Болгарии без мужа после скандала. В личном блоге артистка поделилась кадрами с праздника, а ее супруг ограничился поздравлением в соцсети.

9 августа дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова исполнилось 7 лет. Сейчас ведущая шоу «Секрет на миллион» вместе с девочкой отдыхает в Болгарии, где устроила для Марии праздник по случаю дня рождения. Именинница своими руками сделала приглашения для друзей на торжество. Малышку завалили подарками, а на празднике присутствовали самые близкие, но не было заметно ее отца.

Судя по всему, Игорь Макаров остался в России. Он обратился к дочери в соцсетях.

«Доча, с днем рождения, люблю тебя!» — написал муж Леры Кудрявцевой, опубликовав фото девочки.

Отсутствие хоккеиста на торжестве, по всей вероятности, связано с размолвкой в семье. Недавно Лера Кудрявцева пожаловалась на супруга и призналась, что устала бороться с его алкогольной зависимостью. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными, а тот в ответ нецензурно обругал ее при всех.

Напомним, в 2024 году артистка и спортсмен уже переживали кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Она не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы мужа с алкоголем. Спустя время знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать супруга взять себя в руки.

Ранее мать Игоря Макарова высказалась о его разводе с Лерой Кудрявцевой: «В каждой семье такое бывает».