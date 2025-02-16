«Все-таки поженились»: возлюбленный Мари Краймбрери засветил обручальное кольцо на безымянном пальце

Дава засветил обручальное кольцо на безымянном пальце во время сольного концерта Димы Билана, где выступила Мари Краймбрери.

31-летний блогер перестал скрывать отношения с певицей, которая ждет от него первенца. После новостей о беременности Мари в сети появились слухи о том, что звездная пара решила тайно расписаться в московском Дворце бракосочетания №1.

Накануне состоялся большой сольный концерт Димы Билана, где артистка вышла на сцену и исполнила с ним дуэт It's my life. Девушку поддерживал ее возлюбленный, которой сидел на специальной трибуне вместе со своим братом.

Давид Манукян опубликовал кадры с концерта, на которых было заметно обручальное кольцо на безымянном пальце. Кроме того, на одном из видео влюбленная пара стояла в обнимку, слушая треки Билана про любовь и подпевая ему.

Хоть поклонников и растрогала романтическая атмосфера, их внимание было приковано к безымянному пальцу: «Все-таки поженились!», «Теперь хотим увидеть колечко Мари», «Будьте счастливы, ребята!», «Классная пара, мне они очень нравятся».

Ранее мы писали о том, что беременная от Давы певица Мари Краймбрери публично призналась в любви другому.

Также сообщалось, что Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери.