Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери
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Певец Дава заявил, что представляет себя скуфом после родов Мари Краймбрери. Артист впервые прокомментировал беременность возлюбленной в соцсети.
В 2025 году артисты подтвердили свои отношения. Опубликовав трогательный ролик, они рассекретили помолвку и предстоящее пополнение в семье. Судя по снимкам, Мари находится на последних сроках беременности. Будущие родители не стали раскрывать пол ребенка и выбранное для него имя, но уточнили, что готовятся к его рождению.
В личном блоге Дава показал изображения, на которых он в три раза больше. Музыкант предположил, что после родов у него не будет хватать времени на себя и станет скуфом.
«Готовлюсь стать батей», — написал он.
К слову, подписчики оценили юмор артиста и заявили, что он «в любом весе хорош».
«Папа с юмором — счастье ребенка», — высказались фолловеры.
Ранее Клава Кока назвала «очень деликатной» тему беременности 32-летней Мари Краймбрери. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».