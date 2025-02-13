Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери

Певец Дава заявил, что представляет себя скуфом после родов Мари Краймбрери. Артист впервые прокомментировал беременность возлюбленной в соцсети.

В 2025 году артисты подтвердили свои отношения. Опубликовав трогательный ролик, они рассекретили помолвку и предстоящее пополнение в семье. Судя по снимкам, Мари находится на последних сроках беременности. Будущие родители не стали раскрывать пол ребенка и выбранное для него имя, но уточнили, что готовятся к его рождению.

В личном блоге Дава показал изображения, на которых он в три раза больше. Музыкант предположил, что после родов у него не будет хватать времени на себя и станет скуфом.

«Готовлюсь стать батей», — написал он.