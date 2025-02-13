НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 февраля 2025, 12:50
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Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери

Дава заявил, что представляет себя скуфом после родов певицы Мари Краймбрери.
Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери

© Starface.ru

Певец Дава заявил, что представляет себя скуфом после родов Мари Краймбрери. Артист впервые прокомментировал беременность возлюбленной в соцсети.

В 2025 году артисты подтвердили свои отношения. Опубликовав трогательный ролик, они рассекретили помолвку и предстоящее пополнение в семье. Судя по снимкам, Мари находится на последних сроках беременности. Будущие родители не стали раскрывать пол ребенка и выбранное для него имя, но уточнили, что готовятся к его рождению.

В личном блоге Дава показал изображения, на которых он в три раза больше. Музыкант предположил, что после родов у него не будет хватать времени на себя и станет скуфом.

«Готовлюсь стать батей», — написал он.

Дава впервые прокомментировал беременность Мари Краймбрери

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, подписчики оценили юмор артиста и заявили, что он «в любом весе хорош».

«Папа с юмором — счастье ребенка», — высказались фолловеры.

Ранее Клава Кока назвала «очень деликатной» тему беременности 32-летней Мари Краймбрери. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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