«Все-таки не получается залечь на дно»: Ксения Бородина ответила на критику ее нового романа

Недавно телеведущая Ксения Бородина раскрыла, что состоит в отношениях. Избранником знаменитости оказался участник реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николай Сердюков. Новый роман экс-ведущей «Дома-2» вызвал настоящий резонанс в Сети, а модель Александра Маслакова даже посочувствовала ей. В личном блоге Ксения Бородина решила ответить девушке и всем недоброжелателям.

В последнее время Ксению Бородину подозревали в романе с Николаем Сердюковым, который принимал участие в реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон». Недавно телеведущая подтвердила слухи, опубликовав совместный снимок с мужчиной.

Однако многие пользователи Сети обвинили Ксению Бородину в чрезмерной демонстрации новых отношений. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» на протяжении недели делилась кадрами с возлюбленным, прежде чем раскрыть его личность.

Экс-участница «Последнего героя» Александра Маслакова высказалась о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова и посочувствовала ей. Знаменитость не стала молчать и опубликовала в соцсети видео с букетом цветов и в шуточной форме отреагировала на слова модели и всех хейтеров. На кадрах телеведущая пытается бесшумно утащить огромную корзину цветов, но спотыкается.

«Когда думала двигаться тихо, но он снова создает повод выложить стори», — подписала ролик Ксения Бородина, а внизу добавила «Счастье любит тишину» с подмигивающим смайликом.

Примечательно, что у опубликованного видео также забавная озвучка. Многие посчитали, что таким образом знаменитость ответила на резкие высказывания Александры Маслаковой.

«Все-таки не получается залечь на дно, уйти в тень. Как будто бы не время», — говорится в ролике.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина ответила подписчикам, осуждающим ее за публичность романа.