«Могу себе позволить»: Ксения Бородина ответила подписчикам, осуждающим ее за публичность романа

Ксения Бородина ответила подписчикам, обвиняющим ее в чрезмерной демонстрации нового романа.

Телеведущая проекта «Дом-2» после скандального развода с Курбаном Омаровым зареклась больше никогда не выносить личную жизнь на публику.

Сейчас звезда вступила в новые отношения с мужчиной, чью личность она не раскрывает. Однако в последние дни все чаще стала делиться кадрами с ним, не показывая лица. Внимательные поклонники предположили, что Бородина начала встречаться с участником русского сезона «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Но не все радуются счастью Ксении. Некоторые подписчики стали обвинять ее во лжи. Ведь когда-то она говорила, что больше никогда не будет рассказывать про новые отношения. Телеведущая не поняла негативных комментариев на этот счет. Ведь она является свободным человеком, который может делать то, что захочет.

«Когда тебе больно, ты закрываешься и не впускаешь никого в свою жизнь. Иногда тебе хочется молчать и долго молчать, а иногда кричать. И вот все это могу себе позволить, это и называется свобода. Мне все равно, кто и что скажет и как оценит, я просто живу и делаю что хочу...», — заявила Бородина в блоге.

Ранее мы писали о том, что участница «Последнего героя» раскрыла правду о новом возлюбленном Бородиной.