«Все так, как должно быть»: Настя Ивлеева раскрыла, кто из друзей остался с ней после «голой» вечеринки

Блогерша Настя Ивлеева пообщалась с поклонниками в соцсетях и рассказала, общается ли с московскими друзьями после «голой» вечеринки. Телеведущая призналась — все прежние приятели, с которыми она проводила время, ушли из ее жизни.

В декабре 2023 года Настя попала в большой скандал после того, как организовала закрытую вечеринку с «голым» дресс-кодом. Из-за этого мероприятия блогерша лишилась рекламных контрактов и работы на телевидении. Несколько месяцев она не появлялась в публичном поле и лишь в 2025 году начала вновь выпускать шоу и делиться подробностями личной жизни с фанатами.

В своем блоге Ивлеева рассказала, что сейчас тема вечеринки уже не задевает ее, она спокойно относится к вопросам, связанным с ней. Жизнь Насти после мероприятия сильно изменилась, от нее даже отказались люди, которых она считала своими друзьями.

«Если мы говорим про Москву и братву отсюда, то нет, никого не осталось. И слава Богу. Все так, как должно быть», - поделилась блогерша.

Напомним, что в период «отмены» Настя познакомилась с телеведущим Филиппом Бегаком и спустя несколько месяцев отношений вышла за него замуж. Сейчас она занимается тем, что выпускает шоу, в котором показывает свои будни на ферме супруга.

