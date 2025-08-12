34-летняя блогерша Настя Ивлеева призналась, что после «голой» вечеринки поправилась. Ивлеева рассказала, как провела 1,5 года в соцсети.

После «голой» вечеринки Настя ушла в тень: Ивлеева исчезла из медийного пространства и отказалась от общения с журналистами. По словам блогерши, она до сих пор не готова на большое интервью. Однако в соцсети Ивлеева решилась на откровения и рассказала о жизни после скандала.

В первую очередь, Настя отметила, что отказалась от алкоголя и кофе. Зато Ивлеева полюбила чай с сахаром. Также блогерша, которую ранее обвиняли в излишней худобе, набрала вес. По словам Насти, она рада изменениям в фигуре.

«Уже не пью, больше мне не надо сладенького. Отказалась от кофе и набрала недостающие килограммы, чему я очень рада. Сейчас я вешу 57-58, и этом мой стабильный вес», — призналась знаменитость.

Также Ивлеева полюбила чтение, во время которого выписывает для себя мотивационные фразы. Помимо этого, Настя избавилась от старого гардероба, о чем не жалеет.

«Книга стала моим лучшим другом. Когда я читаю, я делаю для себя пометки – какие-то мотивационные фразы, фразеологизмы, которые помогают мне в коммуникации с людьми», — пояснила знаменитость.

Блогерша вышла на связь с подписчиками в домашнем топе, лосинах и розовой шляпе с перьями.

