«Все спрашивают»: Тина Канделаки раскрыла свой вес

Директор канала ТНТ Тина Канделаки раскрыла свой вес. Телеведущая заявила, что все об этом спрашивают.

Подробностями Канделаки поделилась в Telegram-канале.

Она опубликовала себя в полный рост и написала: «А это мой лук со вчерашнего вечера». Канделаки позировала в черном лаковом платье, который подчеркивал талию. В комментариях ее сравнили с актрисой Ким Кардашьян.

«Все спрашивают про вес. 55 кг», - написала ниже ведущая.

Пользователи Сети стали интересоваться ростом Канделаки. Некоторые отметили, что весу ведущей чуть больше, чем у певицы Полины Гагариной, и назвали его оптимальным.

Ранее появились сообщения, что Канделаки может стать новым министром спорта вместо Олега Матицына. Она опровергла данную информацию и назвала «чушью». Также Канделаки призвала Telegram-каналы прекращать накручивать просмотры за ее счет.