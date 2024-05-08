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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 мая 2024, 21:45
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«Все спрашивают»: Тина Канделаки раскрыла свой вес

Тина Канделаки рассказала, что весит 55 килограммов.
«Все спрашивают»: Тина Канделаки раскрыла свой вес

© Starface.ru

Директор канала ТНТ Тина Канделаки раскрыла свой вес. Телеведущая заявила, что все об этом спрашивают.

Подробностями Канделаки поделилась в Telegram-канале.

Она опубликовала себя в полный рост и написала: «А это мой лук со вчерашнего вечера». Канделаки позировала в черном лаковом платье, который подчеркивал талию. В комментариях ее сравнили с актрисой Ким Кардашьян.

«Все спрашивают про вес. 55 кг», - написала ниже ведущая.

Пользователи Сети стали интересоваться ростом Канделаки. Некоторые отметили, что весу ведущей чуть больше, чем у певицы Полины Гагариной, и назвали его оптимальным.

Ранее появились сообщения, что Канделаки может стать новым министром спорта вместо Олега Матицына. Она опровергла данную информацию и назвала «чушью». Также Канделаки призвала Telegram-каналы прекращать накручивать просмотры за ее счет.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал Тины Канделаки
Автор:Лилия Караева
Теги:
Тина Канделаки
вес
образ
ведущая