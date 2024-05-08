Тина Канделаки отреагировала на сообщения о назначении ее новым министром спорта России

Телеведущая и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла новость, что ее рассматривают на должность нового министра спорта России. По ее словам, это является «чушью».

В личном блоге Канделаки вышла на связь с подписчиками и прокомментировала сообщения некоторых Telegram-каналов о том, что ее ждет новая работа в правительстве. Напомним, что в Сети писали, что окончательное решение еще не принято, но телеведущая вполне может занять место Олега Матыцина. Тина подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

«Уважаемые админы телеграм-каналов, которые делают вбросы от своих «источников», перестаньте нести чушь. Никаким министром спорта я не буду. Говорю это и вам, и вашим подписчикам, и вашим «источникам». Давайте заканчивать накручивать себе просмотры за мой счет», - заявила Канделаки.

Также она призвала всех распространителей фейков успокоиться и остановиться, так как она «может рассердиться».

Ранее бизнесвумен Тина Канделаки ответила на слухи о том, что она делала пластические операции.