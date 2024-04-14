«Все совпало»: Маргарита Суханкина раскрыла секрет успеха группы «Мираж»

Певица и бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина, которая недавно получила почетное звание заслуженной артистки России, порассуждала о популярности песен «Миража». В интервью новостному порталу 73online.ru исполнительница хита «Звезды нас ждут» раскрыла секрет успеха знаменитого музыкального коллектива 80 — 90-х.

Песни группы «Мираж» до сих пор пользуются популярностью. По словам Маргариты Суханкиной, секрет успеха кроется в самих текстах и в искренней манере исполнения.

«Во-первых, в текстах. Во-вторых, если петь — то искренне. У меня отношение к музыке, как к чему-то святому. <…> Тут все совпало. И мой голос, и манера, в которой звучат „миражовские“ песни, которую я изобрела: немного наивную и девственную», — отметила певица.

Артистка подчеркнула, что благодаря совокупности искренности в текстах и в исполнении песни группы «Мираж» смогли отозваться в душе многих, а в трудные моменты даже придавали сил.

«Например, песня „Я снова вижу тебя“ запала в душу мальчишкам, которые возвращались с Афгана. Они говорили, что она им столько сил давала! Хочется верить, что и сейчас, в такое непростое время, кому-то из ребят это поможет. В этих песнях есть все, они написаны очень искренне и спеты также. И эта совокупность дает такой эффект», — поделилась Маргарита Суханкина.

Певица призналась, что после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» песни «Миража» обрели новую волну популярности.

«После „Слова пацана“ состоятельные люди устраивают вечеринки тематические для своих детей. Дети просят позвать эту женщину, которая поет „Ты мой новый герой“. Мне директор то и дело говорит, мол, сегодня едем к девочке 11 лет. Это поколение тоже мое», — рассказала звезда группы «Мираж».

Ранее мы писали о том, что Маргарита Суханкина отпраздновала юбилей вдалеке от мужа и детей. Артистка отправилась в тур по городам России.