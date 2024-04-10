Певица Маргарита Суханкина празднует юбилей вдалеке от мужа и детей. Об этом она рассказала mk.ru.

10 апреля экс-солистке группы «Мираж» Маргарите Суханкиной исполняется 60 лет. Артистка рассказала, что празднует день рождения на работе — она отправилась в тур по городам России.

«Я считаю, что на вопрос, как будете праздновать, самый лучший ответ для творческого человека: „На рабочем месте“. А рабочее место у артиста — это сцена. Таким образом, в свой день рождения ты получаешь любовь зрителя, а это то, ради чего ты и работаешь», — рассказала она.

При этом муж и дети певицы остались дома — заботы по хозяйству тоже легли на плечи супруга. По словам знаменитости, она пока не знает, что на день рождения ей подарит ее муж.

«Главный сюрприз в том, что сейчас все бытовые проблемы легли на плечи моего мужа, он ими занимается и старается изо всех сил, чтобы все было как обычно в хорошем смысле этого слова», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что родной брат Суханкиной захотел отобрать у нее наследство родителей.