«Все соскучились и очень рады»: Андрей Бурковский неожиданно заговорил о возвращении

Звезда сериалов и кино Андрей Бурковский рассказал о своем возвращении из Нью-Йорка. Поклонники подумали, что актер говорит о родине, но он не стал упоминать Россию. Более того он публикует свои посты в соцсетях на английском языке. Об этом сообщает Экспресс газета.

Напомним, что знаменитость перебрался в Америку несколько месяцев назад. Он живет там вместе с семьей. Фанаты думали, что мужчина просто отправился в путешествие, но Андрей не спешит возвращаться. Оказалось, что он мечется между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. В недавней публикации он показал жену и рассказал о поездке.

«Когда ваш муж вернулся из Нью-Йорка. Вау… это так восхитительно. Вот так вернулся из Нью-Йорка. И все соскучились и очень рады», – написал Бурковский в личном микроблоге.

СМИ отмечают, что после отъезда из России у актера уменьшилось количество поклонников. Они реже комментируют снимки звезды и даже не спрашивают его о творчестве. Некоторые все же интересуются, остался ли Андрей в Америке навсегда или нет.

Ранее стало известно о заработках уехавшего из России Андрея Бурковского. Оказалось, что знаменитость зарабатывал по несколько миллионов рублей в день. Будучи актером в России, он выходил на сцену МХТ им. Чехова, снимался в популярных сериалах и рекламе.