Баснословные суммы: стало известно о заработках уехавшего из России Андрея Бурковского

Уехавший из РФ актер Андрей Бурковский зарабатывал по несколько миллионов рублей в день, об этом сообщает Стебель.

Артист уехал из России несколько месяцев назад. Вместе с семьей он поселился в США, где и нашел новую работу. Однако о заработках как в РФ Бурковский теперь может только мечтать. Будучи актером в России, он выходил на сцену МХТ им. Чехова, снимался в популярных сериалах и рекламе.

Как рассказал сотрудник одного из рекламных агентств, хотя бытовой райдер у артиста был весьма скромным, гонорары он запрашивал приличные.

«За серию рекламных роликов (примерно 10-12 часов работы актера) берет около 2 млн рублей. Не хотелось бы наврать, точно уже не помню. В райдере ничего особенного: по еде — обязательно, чтобы был завтрак. На обед можно овощи без лука, только без картошки. На горячее просил рыбу или курицу, не жареное», — рассказал источник.

Напомним, Андрей Бурковский, в отличие от многих уехавших коллег, не высказывал своей политической позиции. Впрочем, в соцсетях он теперь подписывает все свои посты на английском языке.

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