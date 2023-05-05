«Все сошлось»: 77-летняя Лариса Рубальская посетила косметолога и помолодела на 10 лет

Лариса Рубальская не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Знаменитость ведет уединенный образ жизни и довольно редко дает интервью, однако недавно ей удалось привлечь внимание к себе.

В личном блоге Рубальская поделилась кадрами из кабинета косметолога. Поэтесса рассказала, что она решилась на SMAS-лифтинг. Пройдя комплекс процедур, знаменитость преобразилась и стала выглядеть моложе, вот почему она крайне довольна результатом.

«Все сошлось: и замечательный результат, и новые чудесные люди. Я дорожу их дружбой, скучаю без них и каждый день радуюсь встрече», — цитирует StarHit поэтессу.

К слову, поклонники Рубальской оценили ее помолодевший внешний вид, именно поэтому они сделали ей много комплиментов. «Вы бесконечно прекрасны. Будьте здоровы 180 лет. Помолодели на 10 лет. Посвежевшее лицо, блеск в глазах, замечательная улыбка и настроение», — высказались пользователи Сети.

Ранее поэтесса рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой. Женщина обмолвилась: «Контакта никогда не было». Полное высказывание Рубальской читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой Вайкуле подтвердила, что Пугачева приехала в Москву на похороны Валентина Юдашкина. Подробности смотрите в этой статье.