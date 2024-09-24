«Камень с души упал»: Слава рассказала о примирении с Филиппом Киркоровым

Недавно Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) помирилась с Филиппом Киркоровым после давней ссоры из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка рассказала, что артист ей очень импонирует.

Исполнительница рада, что помирилась с экс-мужем Примадонны.

«У меня сразу как камень с души упал. Потому что на самом деле он мудрый человек, который уже миллион лет в шоу-бизнесе», — рассказала Слава порталу Super.

Певица назвала Киркорова приятным и призналась, что ей он очень импонирует.

По словам знаменитости, народный артист первым пошел на примирение. Он назвал Славу красивой и признался ей в любви.

Конфликт разгорелся, когда Слава и Любовь Успенская обвинили хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанных операциях. За врача вступился Филипп Киркоров. Артист считает, что на доктора клевещут, и на самом деле он настоящий профессионал и художник, лучшим произведением которого является именно он. Позже певица рассказывала, что ей очень стыдно за скандал с Хайдаровым.

Ранее дочь артистки призналась, что похудела при помощи препарата «Оземпика» после родов.