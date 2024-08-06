Все согласовывали с семьей: внук Юрия Никулина ответил зрителям, которые назвали дипфейк актера аморальным

Внук актера Юрия Никулина ответил на критику дипфейка, который использовали в фильме «Манюня. Приключения в Москве». По его словам, все согласовывали с семьей.

Комментарий Никулина-младшего приводит издание «Абзац».

Родственник актера считает, что «всем не угодить». Также он отметил: «невозможно сделать стопроцентную схожесть». При этом «оживление» актера дает возможность новому поколению познакомиться с Никулиным, считает внук.

«Все согласования происходили с нашей семьёй. Мы видели исходный вариант ещё до того, как его показали на экране. Только после нашего одобрения кадры вставили в окончательный монтаж», - сообщил родственник умершего актера.

Его жена и дети уже видели премьеру: Никулин говорит, что «им понравилось».

Поклонники Никулина негативно отнеслись к созданию дипфейка. Они писали: «Это очень плохо», «Аморально». В Сети отмечали, что актер выглядит так же, но его мимика другая. Зрители призывали оставить в покое умерших людей.

Ранее актриса Светлана Немоляева выступила против «воскрешения» Никулина с помощью нейросети.