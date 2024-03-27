Немоляева выступила против «воскрешения» Никулина с помощью нейросети для фильма

Актриса Светлана Немоляева осудила решение «воскресить» артиста Юрия Никулина при помощи нейросетей для нового фильма «Манюня. Приключения в Москве». По ее мнению, технологии следует использовать на чем-то «менее знаковом и знаменательном».

Своим мнением Немоляева поделилась с изданием «Абзац».

«Я считаю, что трогать знаковых актёров или фильмы советского времени не стоит», - сказала Немоляева и назвала Никулина «легендарным актером».

По мнению актрисы, к подобным экспериментам со знаменитостями из СССР следует относиться «совестливо», так как «это святое». Немоляева призвала создавать новое на чем-то другом, но не на личности мирового масштаба.

Ранее сообщалось, что родственники Никулина дали согласие на использование образа актера. Работа по его созданию при помощи искусственного интеллекта заняла 8 месяцев. По сюжету Никулин станет одним из главных героев. Премьера картины с его участием намечена на 30 мая 2024 года.