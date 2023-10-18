Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России и скрывает реальную прибыль: начались проверки

Певица Лайма Вайкуле хоть и обещала перестать зарабатывать в России, но в итоге этого не сделала, а теперь еще и нарвалась на проверку ФНС. Дело в том, что ее бизнес – косметический бренд – подозрительно мало получает чистой прибыли при многомиллионных доходах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

Как стало известно, еще в 2022 году артистка выступила с заявлением, что она прекращает свою бизнес-деятельность в РФ. Она хотела сосредоточиться на бренде в странах Балтики. А российскую компанию собиралась передать совладельцу Ширазу Мамедову. Однако из состава учредителей Вайкуле так и не вышла и числится среди них до сих пор.

По данным источника, за последние три года косметический бренд заработал более миллиарда рублей, что совсем никак не вяжется с чистой прибылью, указанной в документах за этот период, - всего 29 тысяч рублей. Теперь ФНС проводят проверки, чтобы выявить, не уклоняются ли Лайма и ее партнер таким образом от уплаты налогов.

Сам совладелец Мамедов признался, что Вайкуле до сих пор числится в рядах компании из-за некоторых сложностей, связанных с тем, что она резидент другой страны. Однако договор о том, что он выкупит ее долю, действительно был.

Ранее Лайму Вайкуле начала проверять полиция из-за ее провокационных поступков.