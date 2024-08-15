«Все смешалось — кони, леопарды»: жена Сосо Павлиашвили посмеялась над Алсу в платье-комбинации

Певица Алсу после скандального начала бракоразводного процесса с бизнесменом Яном Абрамовым все чаще стала появляться на публике в смелых нарядах. 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» опубликовала в своем блоге короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена в платье-комбинации с леопардовым принтом на фоне статуй белых лошадей.

Новый образ Алсу оценили многие знаменитости, в том числе продюсер Яна Рудковская и певца Зара. Не смогла пройти мимо и жена Сосо Павлиашвили Ирина Патлах. Она оставила неоднозначный ироничный комментарий, но при этом выразила свое восхищение Алсу.