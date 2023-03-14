«Все слышали крики от боли»: Розенбаум вышел на связь и рассказал о своей госпитализации

Сегодня утром всех поклонников Александра Розенбаума ждали плохие новости. Сообщалось, что 71-летний мужчина был экстренно прооперирован из-за тромба. Певец находился в Красноярске на гастролях, но внезапно почувствовал сильную боль в ноге, после этого он был доставлен в одну из местных больниц. В своей социальной сети музыкант вышел на связь и рассказал о самочувствии.

Розенбаум поспешил всех успокоить: на данный момент его здоровью ничего не угрожает. Несмотря на это, ближайший концерт в Братске пришлось отменить, но, как пообещал артист, далее гастрольный график будет соблюден.

«Все в порядке. Спасибо за заботу и поддержку. В остальном гастрольный график в силе, как и мое здоровье», — проинформировал Розенбаум.

Также с Telegram-каналом «Mash» связался инсайдер и поделился более подробной информацией о состоянии Александра Яковлевича. Известно, что сейчас артист лежит в отделении сосудистой хирургии Красноярской БСМП. Розенбаума туда привезли ночью в сопровождении охраны. Как сообщает информатор, состояние 71-летнего мужчины и вправду было тяжелым.

«Все слышали его крики от боли», — пишет «Mash».

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