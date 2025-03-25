Актриса Анна Пересильд призналась, что готова «абсолютно на все» ради роли

Дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд и народного артиста РФ Алексея Учителя Анна рассказала, что готова пойти на любые жертвы ради роли в кино. Ее слова приводит Пятый канал.

«Я ради роли готова, правда, ну вот на все. В космос? Может быть, и так, но она (мама) уже слетала. Нет, пока предложений таких не было. Но если это крутой сценарий, если это крутой режиссер, классные партнеры, то как тут не согласиться? Это невозможно. Я очень сильно люблю кино и готова для кино делать абсолютно все», — поделилась 15-летняя артистка.

Актриса также отметила, что уже не позиционирует себя как ребенка, вследствие чего не реагирует, например, на критику ее подчеркнуто женственных нарядов. При этом Пересильд-младшая также сталкивается и с иной критикой. Периодически пользователи сети обсуждают и протекцию именитых родителей, и напрочь отсутствующий, по их мнению, талант, и внешность. Однако Анна заверила, что справляется с негативом и спокойно реагирует на критику. Она подчеркнула, что иногда даже соглашается с некоторыми замечаниями, но в целом считает, что невозможно нравиться всем.

«У каждого популярного человека будут и хейт, и приятные комментарии. Я к этому абсолютно нормально отношусь, потому что невозможно всем понравиться», — поделилась она.

Ранее Анна Пересильд впервые публично высказалась о 19-летнем Ване Дмитриенко.