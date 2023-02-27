«Все случается»: 27-летняя Елизавета Арзамасова заговорила о заболевании

Елизавета Арзамасова является любимицей публики, вот почему каждое ее появление в социальной сети воспринимается с восторгом. В личном блоге звезда «Папиных дочек» рассказывает истории из жизни и из актерской сферы. На этот раз возлюбленная Авербуха написала новый пост, который крайне обеспокоил фолловеров. Так, 27-летняя девушка заговорила о заболевании.

К слову, Елизавета поспешила всех успокоить: несчастье произошло не с ней, а с ее коллегой. Вот почему спектакль с участием Арзамасовой пришлось перенести на другую дату.

«Должна была играть другой спектакль, но все случается. Коллега по сцене заболел, поэтому в срочном порядке произошла замена действа», — высказалась избранница Авербуха.

Также актриса добавила: сейчас она находится в городе Дзержинск, поэтому Елизавета поспешила всех пригласить на постановку «ЧП», в которой ей досталась одна из главных ролей.

«Буду стараться быть максимально откровенной с вами со сцены и не разочаровывать вас», — резюмировала знаменитость.

Ранее Елизавета Арзамасова сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Подробности читайте в этой статье.