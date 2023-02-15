«Не хочу оставаться без связи»: 27-летняя Елизавета Арзамасова стала жертвой мошенников

Елизавета Арзамасова является любимицей публики, вот почему она всегда ведет активный диалог с подписчиками. Супруга Авербуха рада поделиться секретами красоты и историями из жизни. Но на этот раз актриса вышла на связь и сообщила тревожные новости: она стала жертвой мошенников.

Инцидент произошел несколько лет назад. Тогда ее личный блог взломали недоброжелатели, которые были готовы вернуть профиль только за определенную сумму денег. Елизавета не пошла на сотрудничество с шантажистами и решила их перехитрить.

«Оказалось, что на каждого взломщика есть антивзломщик, и страницу мне вернули. С потерями, конечно, с удаленными фотографиями, но с сохраненными подписчиками», — рассказала звезда «Папиных дочек».

Теперь Арзамасова активно развивает три социальных сети. По словам Елизаветы, для нее очень важна поддержка поклонников, поэтому она не хочет с ними терять связь.

«Когда несколько дней назад произошел сбой, я очень обрадовалась, что теперь мои публикации дублируются в трех соцсетях, и мы с вами не потеряемся в любом случае. Не хочется оставаться без связи с вами, без вашей поддержки и добрых слов», — обратилась к фолловерам знаменитость.

Из всей ситуации девушка вынесла серьезный урок: очень важно всегда оставаться человеком, и не отвечать злом на зло.

Ранее супруга Авербуха показала, как она провела 14 февраля. Подробности читайте в этой статье.