«Все сложнее осознавать, что тебя нет»: сестра Жанны Фриске пришла на могилу певицы в день ее 50-летия

8 июля певице Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. Артистка ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. В день рождения знаменитости у ее могилы на Николо-Архангельском кладбище в Московской области собрались самые близкие, в том числе ее сестра Наталья Фриске, которая поделилась кадрами в личном блоге.

Сестра Жанны Фриске опубликовала в соцсети видео, сделанное на могиле певицы. На кадрах видно большое количество цветов и подарков от поклонников и близких людей. Наталья Фриске трогательно обратилась к сестре и призналась, что скучает по ней.

«С твоим днем, моя родная. Я скучаю. С каждым годом все сложнее осознавать, что тебя нет…» — написала сестра артистки.

Напомним, Жанна Фриске узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке группы «Блестящие» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. Певица два года боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее. Смерть артистки стала настоящим потрясением для ее родных и поклонников.

«Вы не понимаете, как эти девять лет тяжело было именно поддерживать родителей. Потому что отец сломался полностью. После того, как Жанны не стало, папа прям сломался. Мама еще как-то держалась. Она только года через три дала себе слабину и начала плакать. Потому что три года она не плакала вообще. А папа сломался очень сильно. И в целом они сдали», — рассказывала недавно Наталья Фриске.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Певице было всего 40 лет.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая Ольга Орлова почтила память Жанны Фриске в ее день рождения и поделилась архивным фото с артисткой.