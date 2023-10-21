«Все скрывалось»: актриса Евгения Дмитриева рассказала о браке с молодым студентом

Актриса Евгения Дмитриева рассказала, что не стыдится брака со студентом, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».

Евгения Дмитриева тайно выходила замуж за своего студента Владимира Киммельмана, которому она преподавала. Разница между супругами 19 лет, но по словам актрисы, она не стыдится этого, хотя по началу и скрывала союз.

«Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос», — вспомнила она.

Позже у супругов родился сын Марк, а в 2019 году дочь Мария. Евгения Дмитриева считает, что возраст — не помеха для отношений.

«Я не боялась своего чувства к Володе. Я смелая. У нас в семье четкая установка: мой дом — моя крепость. Мы не афишируем наши чувства. Действительно, мой муж младше меня на 19 лет. Так случилось, так сложилось. Я не могу сказать, что я старше, младше. Я не чувствую этой разницы», — объяснила артистка.

50-летняя звезда допускает, что студенты, возможно, знали о романе преподавателя с учеником, но публично слухи не распространяли.

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