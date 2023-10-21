Экс-солист группы «Банд'Эрос» Владимир Солдатов женился после 13 лет отношений, об этом сообщает StarHit.

Автор хита хита «Вдох-Выдох» в начале 2023 года сделал предложение своей избраннице Дарье, однако расписались они совсем недавно. Как признается музыкант, пара намеренно отказалась от пышного торжества.

«Мы выбрали парный стиль одежды — белые рубашки навыпуск, широкие джинсы. Тем самым выбрав свободу от обязательств, юношескую легкость, которая всегда есть между нами, но в то же время оставляя этот день праздничным и нарядным, как и наш family look», — рассказал Солдатов.

Музыкант признался, что им с возлюбленной пришлось пережить многое: отказ от вредных привычек, усталость в отношениях и пересмотр ценностей в жизни.

«Мы были настолько уставшие и потерянные, что только любовь и вера объединили нас снова, помогли встать на верный путь, отказаться от старых паттернов и вредных привычек, поменять отношение к тусовкам и алкоголю, выбрать приоритетом творчество и семью, счастливые отношения в гармонии и понимании», — рассказал Владимир Солдатов.

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