«Все скоро обалдеют»: Полина Диброва раскрыла правду о расставании с мужем

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина впервые прокомментировала слухи о расставании с мужем. Она заявила, что перестала показывать супруга в блоге, так как он худеет. Об этом сообщает StarHit.

Не так давно в Сети начали обсуждать возможный развод экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» с женой. Подозрения у поклонников пары появились, так как супруги перестали выходить вместе в свет и публиковать общие снимки. Инсайдеры из окружения звезд тоже делились, что проблемы в семье действительно есть. Однако Полина эти слухи опровергла.

По словам Дибровой, они с Дмитрием по-прежнему вместе. А пропал телеведущий из соцсетей, так как сейчас находится в процессе похудения.

«Попросил какое-то время не снимать его, чтобы устроить сюрприз. Хочет выйти в новом образе в новом сезоне. Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит. Мы вместе решили, что ему нужно вернуться в форму. Так что все хорошо», - рассказала Полина Диброва.

Отметим, что за последние годы Дмитрий сильно изменился и помолодел, из-за чего поклонники заподозрили его в пластике. Но самого телеведущего подобные слухи возмущают. Он заявлял, что «стареть сейчас в моде», поэтому он никогда не ложился под нож пластического хирурга.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров начал проводить стримы для дополнительного заработка.