«Все сгорело»: актриса Мария Шумакова рассказала о страшном пожаре

Звезда сериала «Телохранитель» Мария Шумакова сообщила о серьезной утрате. В результате возгорания на складе компании, где актриса хранила свои вещи во время переезда, сгорело все ее имущество.

«Там лежало большинство наших вещей...все сгорело. Мы просто в очередной раз в стадии переезда находимся. Самое грустное — книги. Я их всю жизнь собирала, и у мужа была классная библиотека», – написала она.

По словам Шумаковой, среди утраченного — личная библиотека и коллекция журналов с ее обложками, которые невозможно восстановить. Актриса философски прокомментировала ситуацию, предположив, что это «чистка» во время «коридора затмений».

Причиной возгорания официально считается пожар. Однако некоторые клиенты компании, включая Шумакову, высказывают предположение о возможной инсценировке. По их версии, хищение вещей могло быть скрыто под видом несчастного случая.

В соответствии с условиями договора хранения, компания не несет ответственности за сохранность ценных предметов, таких как ювелирные украшения или антиквариат. Максимальная компенсация за утраченное имущество составляет лишь 1000 рублей за арендованный квадратный метр, что делает потерю практически невозместимой.

