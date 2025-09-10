«Успели вывести всех из дома»: Анатолий Цой раскрыл сумму ущерба от пожара в бане

В мае в загородном доме экс-солиста MBAND Анатолия Цоя случился пожар. Огонь значительно повредил постройку на территории его загородного дома, но, к счастью, обошлось без жертв. Певец рассказал сайту «Страсти», сколько денег потратил на восстановление имущества.

По словам Анатолия, все произошло очень внезапно — в бане загорелась проводка, и, по какой-то причине, не сработала пожарная сигнализация.

«Хорошо, что мы вовремя это заметили и успели вывести всех из дома. Сгорел весь предбанник и часть бассейна, поэтому ремонт пришлось проводить капитальный — потратил больше миллиона рублей на восстановление. На данный момент все практически завершено, и результат мне очень нравится», — объяснил артист.

