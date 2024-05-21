Все серьезно: появившаяся на публике София Ротару напугала поклонников

Недавно народная артистка СССР София Ротару заставила поклонников всерьез испугаться. Поводом для беспокойства послужил новый снимок певицы, который опубликовал в личном блоге ее сын, музыкальный продюсер и предприниматель Руслан Евдокименко. Об этом пишет Telegram-канал «Шоу-бизнес NEWS».

Сначала сын Софии Ротару поделился совместным фото с артисткой. Они были запечатлены на фоне зеленых насаждений, пальмы и белого здания. Руслан Евдокименко не сообщил, где был сделан кадр, но некоторые пользователи Сети предположили, что это давний снимок, а место съемки — гостиница Софии Ротару «Вилла София» в Ялте.

Позднее сын певицы опубликовал еще одно фото, на котором певица предстала в ярком платье на диване. Однако внимание подписчиков привлекла поза Софии Ротару, которую посчитали несколько неестественной. Более того, исполнительница хита «Я назову планету…» спрятала глаза под солнцезащитными очками, а ноги артистки автор снимка прикрыл стикерами в виде сердечек, что заставило поклонников знаменитости насторожиться.

«Вся скривленая… Проблемы с суставами… А лицо… Обычный фотошоп… Ноги прикрыты, видимо, проблемы…», — написал один из подписчиков Telegram-канала «Шоу-бизнес NEWS» под фото певицы.

Ранее сообщалось о том, что София Ротару прервала молчание и публично поздравила с юбилеем Аллу Пугачеву, с которой раньше враждовала.