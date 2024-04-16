Больше не соперницы: София Ротару прервала молчание в юбилей Аллы Пугачевой

Певица София Ротару публично поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем. 15 апреля Примадонне исполнилось 75 лет.

Украинская исполнительница обратилась к артистке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ротару показала архивное черно-белое фото певицы, добавив к нему сердечко. Так она дала понять, что до сих пор помнит и любит Пугачеву.

Исполнительницу хита «Миллион алых роз» поздравили с днем рождения и другие звезды шоу-бизнеса. В их числе: Игорь Резник, Стас Садальский, Саша Савельева, Никита Джигурда, Данила Козловский и многие другие.

Певица уехала жить за границу с семьей в начале СВО. Периодически она приезжала в Россию, но о полном возвращении Примадонны на Родину речь пока не идет.

Напомним, юбилей Примадонны обернулся катастрофой. Изначально она планировала пригласить друзей-иноагентов и закатить пышный праздник. Планы артистки нарушила политическая обстановка. После атаки Ирана дронами небо над Израилем было закрыто. Пугачева осталась одна в своем доме в Кесарии с Лизой и Гарри. К ней на юбилей не приехали ни муж, ни ее друзья. Брошенная и забытая всеми певица была вынуждена самостоятельно справляться с обрушившимися на нее бедами.