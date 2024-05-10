Все серьезно: Агата Муцениеце познакомила нового предполагаемого бойфренда с детьми от Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце продолжает намекать на отношения с коллегой Иваном Чуйковым. На майские праздники она пригласила его к себе для того, чтобы познакомить с детьми Тимофеем и Мией, рожденными от звезды «Мажора» Павла Прилучного.

В личном блоге Агата поделилась кадрами, снятыми во время отдыха в загородном доме. Обычно она проводила время только с наследниками, однако в этот раз к ним присоединился еще Чуйков. Судя по всему, он смог поладить с дочерью и сыном Муцениеце. Они не только играли и веселились вместе, но и даже ходили на рыбалку. Теперь поклонники активно обсуждают, что актриса, наконец, нашла детям хорошего отчима.

К слову, бывшая жена Прилучного уже давно появляется везде вместе с Чуйковым. Они ходят вместе на мероприятия, показывают поклонникам совместные снимки, а также недавно стало известно, что они будут парой ведущих на премии RU.TV. Сами актеры свои отношения не комментируют.

Напомним, что Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным в 2020 году. После этого она не афишировала личную жизнь, а вот актер довольно быстро нашел новую любовь. Он женился на молодой коллеге Зепюр Брутян.

Ранее Павел Прилучный решил улететь из России вместе с супругой после обжалования решения суда по алиментам.