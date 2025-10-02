«Все рушится быстрее, чем рейтинги звезд»: Рудковская потратит на восстановление дачи Фаберже полмиллиарда рублей

Продюсер Яна Рудковская планирует выкупить знаменитую дачу Карла Фаберже, на территории которой по легенде находится клад с бриллиантами. Сама жена фигуриста Евгения Плющенко отметила, что не думает о выгоде, ведь ей придется вложить в реконструкцию минимум полмиллиарда рублей.

В личном Telegram-канале Рудковская рассказала, что здание находится в ужасном состоянии. Она пошутила, что планирует привлекать рабочих на стройку бесплатно, предлагая им взаимен фото с семьей Плющенко.

«Какие бриллианты, какие чемоданы? У нас там дача такая, что даже призраки царей боятся заходить, все рушится быстрее, чем рейтинги некоторых звезд. Вот если кто найдет, пусть сразу продает, а выручку нам на ремонт! Потому что вкладывать в эти руины придется как минимум полмиллиарда», - заявила Яна.

Продюсер заверила – ей не нужны бриллианты Фаберже. Единственное, от чего бы она не отказалась, это от годового запаса нервов.

