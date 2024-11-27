«Все решения приняты»: 41-летняя Алсу совершила неожиданный поступок после развода

Певица Алсу после скандального развода с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым совершила поступок, на который раньше, по ее словам, никогда бы не решилась. 41-летняя исполнительница хита «Зимний сон» набила татуировку на шее.

В своем блоге она поделилась кадрами из тату-салона. На видео запечатлен момент нанесения мастером слова или фразы на всю заднюю сторону шеи под песню Арианы Гранде «Thank you, next» («Спасибо, следующий»).

«Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты», — пояснила певица свое решение.

Поклонники поддержали Алсу и отметили, что татуировка ей очень подходит. При этом нашлись и те, кто раскритиковал артистку.

«Тату — это тяжелые металлы... Зачем вам это?» - поинтересовались комментаторы.

Ранее стилист Александр Рогов назвал Алсу «обслуживающим персоналом» из-за наряда на премии МУЗ-ТВ. Певица выбрала для мероприятия черный жилет с белой рубашкой и галстуком, а также в длинную юбку и перчатки.