«Все развалилось без тебя»: 52-летняя Алена Хмельницкая сообщила о семейной трагедии

Алена Хмельницкая не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. 52-летняя актриса ведет уединенный образ жизни и довольно редко дает интервью. Однако сегодня знаменитость вышла на связь с подписчиками и поделилась своей болью.

В 2021 году Алена сообщила прискорбную новость: не стало ее отца. В эфире шоу одной передачи женщина призналась, что Александр Владимирович умер дома, прямо на ее руках. 2 марта 2023 года родитель Хмельницкой мог бы встретить свой 85 день рождения, вот почему она посвятила этому событию трогательный пост.

«Сегодня день рождения моего папы. Ему бы исполнилось 85 лет. Как же мне тебя не хватает. Твоей любви!» — написала Алена.

Знаменитость до сих пор не может смириться с утратой, вот почему Хмельницкая считает: без своего отца она прожила «два худших года».

«Все развалилось без тебя, папочка! Прости, что не могу тебя ничем порадовать, но я буду стараться. Люблю и бесконечно скучаю», — резюмировала актриса.

Ранее горечью утраты поделилась и Ксения Собчак. Журналистка опубликовала архивный снимок отца в годовщину его смерти. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересен комментарий Георгия Мартиросяна о своей госпитализации. По словам 75-летнего мужчины, у всех началась паника. Что на самом деле произошло с артистом — читайте здесь.