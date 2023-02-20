«Ты всегда со мной»: Ксения Собчак с болью сообщила о семейной трагедии

Социальные сети Ксении Собчак — это сводка последних новостей в стране. Журналистка никогда не боялась высказывать свое мнение даже на самые резонансные темы, вот почему под ее постами регулярно разворачиваются дискуссии. Однако на этот раз возлюбленная Богомолова сделала исключение и поделилась своими переживаниями в личном блоге.

19 февраля 2000 года не стало политического деятеля Анатолия Собчака. Вчера было ровно 23 года, как знаменитость потеряла своего отца. Не сдержав эмоции, Ксения поделилась архивным снимком с родителем и трогательно его подписала: «Ты всегда со мной».