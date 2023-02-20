«Ты всегда со мной»: Ксения Собчак с болью сообщила о семейной трагедии
«Ты всегда со мной»: Ксения Собчак поделилась архивным снимком отца в годовщину его смерти.
Фото: Из профиля Instagram* Богомолова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Социальные сети Ксении Собчак — это сводка последних новостей в стране. Журналистка никогда не боялась высказывать свое мнение даже на самые резонансные темы, вот почему под ее постами регулярно разворачиваются дискуссии. Однако на этот раз возлюбленная Богомолова сделала исключение и поделилась своими переживаниями в личном блоге.
19 февраля 2000 года не стало политического деятеля Анатолия Собчака. Вчера было ровно 23 года, как знаменитость потеряла своего отца. Не сдержав эмоции, Ксения поделилась архивным снимком с родителем и трогательно его подписала: «Ты всегда со мной».
Фото: Из профиля Instagram* Ксении (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, в этот непростой день фолловеры поспешили поддержать Ксению Анатольевну, написав ей множество теплых слов: «Ксения, ваш сын очень похож на вашего отца. Любимые не умирают, они просто перестают рядом быть».
«Они не умирают, они становятся нашими ангелами хранителями. Вы написали 4 слова, но сколько в них боли и одновременно любви», — высказались пользователи Сети.
Ранее мы писали о конфликте, который произошел между Ксенией Собчак и певицей Славой. Подробности инцидента читайте в этой статье.