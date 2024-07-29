«Все раздражены»: Верка Сердючка объяснила, почему нарушила запрет на фестивале Вайкуле и заговорила по-русски

Певец Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, объяснил использование русской речи на фестивале артистки Лаймы Вайкуле. Музыкант сообщил, что исполнительница не знает украинский, а он латышский – поэтому без русского не мог бы с ней общаться.

Слова Сердючки приводит сайт mk.ru.

«Если бы не русский язык, как бы я мог разговаривать с Лаймой Вайкуле? Она не знает украинского, а я не знаю латышского», - сказал артист.

Данилко отметил, что часто сталкивается с упреками по поводу русского языка, однако многие песни были написаны на нем. Артист считает: он не должен себя «ломать», ведь язык создан для коммуникации.

Певец указал: сейчас «сложное время».

«Психика нарушена, все очень раздражены», - сказал он и заметил, что некоторые могут не приходить на концерты, если им не нравятся песни на русском. Специально переводить на украинский он не собирается, так как получится «не то».

Ранее мы писали о том, что Сердючка нарушила запрет на фестивале и заговорила на русском.