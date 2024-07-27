«Бедные»: Верка Сердючка нарушила запрет и заговорила по-русски на фестивале Вайкуле

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, вышел на сцену концертного зала «Дзинтари», где проходит трехдневный фестиваль Лаймы Вайкуле. Артист заговорил со зрителями по-русски.

Как пишет mk.ru, отказ от использования русского языка был одним из условий участия в фестивале, однако Данилко им пренебрег. При этом другие участники старательно соблюдали негласное правило.

«Бедные, как вы тут сидите шестой час», — обратился артист к музыкантам оркестра.

После этого он поприветствовал сидевшую в зале Аллу Пугачеву и даже передал ей букет цветов. Кроме того, Данилко в образе Сердючки пытался шутить о том, что не расстается с фонариком в Киеве из-за перебоев с электричеством, а также рассказал, что обнаружил в ночном магазине крем под названием «Второй шанс» и очень обрадовался. Вероятно, так артист намекнул о желании вернуть былую славу.

В финале он снял с головы звезду и предложил всем загадать желания.

Ранее стало известно, что уехавшая из России Алла Пугачева прибыла на открытие фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Певица прошла в зал в сопровождении охранника. Ее мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) рядом не было.

*Признан иностранным агентом на территории России