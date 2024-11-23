«Все равно умрем все»: Артур Смольянинов* приехал на заработки в Дубай и сделал заявление

Сбежавший в 2022 году в Латвию актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отправился на заработки в Дубай и согласился пообщаться с российскими журналистами.

В беседе с корреспондентом программы «ЧП. Расследование» некогда популярный актер признался, что скучает по России. Он при этом добавил, что не считает больше Москву своим городом, а вот Санкт-Петербург очень любит.

Во время шоу у Дубае Смольянинов* не позволил себе делать политических заявлений и высказываться о России. Но, как отметили журналисты, это вызвано страхом запрета на въезд в ОАЭ. Как это уже случилось ранее с некоторыми его коллегами-иноагентами.

«Я ждал чего-то, ждал чего-то, ждал. Надеялся еще, что что-то будет», -разоткровенничался беглый актер.

Он также подтвердил свое тяжелое финансовое положение и выразил готовность выступать в любой стране мира, так как не опасается ареста.

«Переживаю ли я за свою безопасность? Нет, сколько мне отмерено, столько и отмерено. Все равно умрем все», - сделал депрессивное заявление Артур*.

Брат актера, художник Антон Николаев выразил уверенность, что Смольянинов* и сам не знает, зачем он так поступил со своей жизнью, однако остановиться уже не может.

«Может, у него какие-то сильные психологические проблемы. По-моему, его действия не особо соответствуют его реальному представлению жизни. Похоже на какую-то игру. Видно, он себе какую-то роль нашел. В принципе, он же актер талантливый», - сказал родственник звезды «9 роты».

Ранее Артур Смольянинов* жаловался на отсутствие востребованности в Латвии. Он отметил, что собрал группу и даже записал музыкальный альбом, но популярность так и не пришла. Он уточнил, что в эмиграции стал в три раза меньше зарабатывать, чем в России. При этом актер заверил, что его все устраивает.

*Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга