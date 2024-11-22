Артур Смольянинов* рассказал о падении доходов после отъезда из России

Известный актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что жалуется на отсутствие востребованности в Латвии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «DW на русском».

«Мне удалось собрать группу, записать альбом. Я продолжаю свою творческую жизнь и успел сняться в отличном латвийском кино. Еще какие-то проекты есть», — поделился звезда «9 роты».

Артист признался, что в процентном соотношении проектов в Латвии меньше, если сравнивать с тем, что он имел в РФ. Смольянинов* уточнил, что в эмиграции стал в три раза меньше зарабатывать. При этом он заверил, что его все устраивает.

«Я приехал не совсем в никуда: люди меня знали, мне очень быстро помогли. Люди стремились мне помочь. Это было, конечно, сложно и продолжает быть сложно, но, тем не менее, гораздо легче, чем для тысяч других не менее талантливых людей, просто менее известных, чем я», — добавил он.

Ранее Артур Смольянинов* рассказал про свое имущество в России.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга