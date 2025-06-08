Аврора Киба после конфликта с Киркоровым заявила, что ей не нужен Григорий Лепс

19-летняя Аврора Киба не смогла сдержать эмоций после конфликта с певцом Филиппом Киркоровым и в личном блоге высказала всю правду об отношениях с 61-летним Григорием Лепсом, которого в прессе называют ее женихом.

После слов Киркорова о том, что Киба не является для него личностью, девушка заявила, что является дочерью богатых родителей и занимается развитием личного блога.

«Я веду свой блог, что тоже достаточно сложно, уверена, все блогеры сейчас поймут меня», - заявила Аврора.

Среди своих достижений Киба перечислила также учебу в Лондоне и приличный заработок, который в ее возрасте есть у единиц. По словам девушки, в этом нет заслуги родителей или кого-то еще.

«Ну и самое главное, для того чтобы быть этой самой девочкой, этой самой личностью, мне не нужны ни Филипп Бедросович, ни даже дорожка с Григорием Викторовичем, ни кто-то еще, мне нужна я сама. Просто с Гришей мой крейсер поплыл чуть-чуть быстрее. К слову, что получилось абсолютно случайно»,- разоткровенничалась Аврора.

Стоит отметить, что Киба начала активно высказываться после того, как Григорий Лепс появился на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в одиночестве. Исполнитель хита «Я поднимаю руки» также заявил о переносе свадьбы на неопределенный срок из-за нехватки денег.

Ранее невеста 61-летнего Лепса попыталась унизить Киркорова и заявила, что никогда не воспринимала представителей шоу-бизнеса, как каких-то особенных людей, так как они часто выступали за деньги на праздниках у ее родителей.