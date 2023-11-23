«Все равно переживаю»: певица МакSим призналась, что волнуется перед выходом на сцену

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) рассказала, что испытывает волнение перед началом концерта, несмотря на большой опыт. Слова артистки приводит Telegram-канал «Звездач».

«Все равно переживаю. Но уже на первой песне расслабляюсь, когда вижу искренние глаза доверяющих мне людей», — рассказала она.

Напомним, весной после череды неудавшихся концертов певица отменила свою гастрольную деятельность. Во время выступлений артистка путала и забывала слова — фанаты заметили, что она еле держится на ногах. После певица извинилась перед своими фанатами.

20 августа МакSим впервые выступила на сцене на Московском урбанистическом форуме в Лужниках спустя четыре месяца после скандальной отмены своего тура.

Ранее артистке запустили суфлер с текстом во время исполнения хита «Знаешь ли ты». И действительно, на кадрах видно, что МакSим ни разу не перевела глаза на экран с подсказками и все время смотрела в зрительный зал. Вместе с артисткой песню исполняли около 7,5 тысячи человек.